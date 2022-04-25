Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне. Об этом пишет РИА Новости.

«Не слышал об этом», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможной подготовке референдума в Херсоне.

Ранее британская разведка сообщила о планах провести пророссийский референдум в Херсоне. Аналогичное заявление сделал также советник президента Украины Алексей Арестович. Официального подтверждения этой информации не было.

В середине марта Минобороны России заявило, что Херсон находится под полным контролем Вооруженных сил (ВС) России. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в настоящий момент население города обеспечено всем необходимым, проблем в оказании помощи жителям нет.

Над зданием администрации города Херсона и административным строением напротив сняли украинские флаги и водрузили российский триколор, передает РИА Новости.

На данный момент населенный пункт находится под контролем российских войск. Херсон — крупнейший город, занятый армией Россией на данный момент.

Вместе с поднятием российского флага над административными зданиями, на центральной площади Херсона под флагштоком скрыли портреты так называемой «небесной сотни» — изображения закрыли орнаментом.

«Небесной сотней» на Украине называют погибших участников Евромайдана — массовых акций протеста, которые закончились свержением президента Виктора Януковича, который бежал в Россию.

Ранее в апреле российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев. Всего на территорию полуострова с начала спецоперации доставлены более 600 граждан иностранных государств из Херсонской области.

Херсонская область больше не вернётся под контроль украинских властей, считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он призвал жителей региона не верить украинским СМИ и не бояться возвращения националистов, сообщает РИА Новости.

С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернётся. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам и сплетням, — цитирует агентство обращение экс-депутата к жителям области.

По его словам, ВСУ и нацбатальоны несут большие потери в живой силе и технике, многие украинские военные сдаются в плен. Командование украинской армии и президент страны Владимир Зеленский на ситуацию никак не влияют.

Журавко добавил, что регион скоро вернётся к мирной жизни и посоветовал херсонцам никуда не уезжать. Он также отметил, что в ближайшее время будут освобождены Одесса и Николаев.

Российские военные инженеры разминировали частные дома Херсонской области по запросам местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят разминирование в одном из поселков Херсонской области», — говорится в сообщении.

Там также заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских националистов десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей. При этом многие их них не разрывались, однако все равно представляют огромную опасность.

Также указывается, что российские военные инженеры по просьбе жителей ежедневно выезжают на разминирования. Для обезвреживания взрывоопасных предметов и боеприпасов саперы используют общевойсковой костюм разминирования (ОВР-2).

При этом в ведомстве отметили, что российские военные вынуждены работать с двойной осторожностью, так как обезвредить взрывоопасный предмет на месте невозможно из-за близости с домом в населенном пункте.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в школе в Херсоне. По данным военного ведомства, представители территориальной обороны использовали детское образовательное учреждение в качестве пункта дислокации и превратили его в опорный пункт.

Российские военные обеспечили безопасность во время пасхальных празднований в Херсоне, сообщили в Минобороны России.

«Православные верующие жители города Херсона отметили праздник Пасхи. Безопасность в ходе проведения пасхальных празднований обеспечивали российские военнослужащие», — приводит заявление РИА Новости.

В ведомстве отметили, что на время пасхальной ночи временная военно-гражданская администрация отменила комендантский час.

В пятницу жителям Херсона стали доступны все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса.

Среди них все каналы ВГТРК, "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Карусель", РЕН-ТВ, "Спас", СТС, "Звезда", "Мир", ТНТ, Муз-ТВ и многие другие. Корреспондент РИА Новости сообщает, что некоторые их них начали появляется в эфире еще 20 апреля.

В рамках спецоперации вооруженные силы России вошли в Херсон 24 февраля и со 2 марта город находится под их контролем.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выйти «из любых переговоров» с Россией в случае гибели украинцев в Мариуполе и проведения референдума на территории страны. Об этом сообщает газета «Коммерсант» в своем Telegram-канале.

«Если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, мы выйдем из любых переговоров», — приводит издание слова украинского президента.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что украинская сторона проявляет непоследовательность на переговорах и «не готова искать взаимоприемлемые решения». Он вновь повторил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским возможна только, если российские и украинские переговорщики сумеют прийти к «конкретным результатам». Кремль также пояснял, что в такой встрече есть смысл, когда стороны сформируют четкий письменный вариант мирного соглашения.

Кремль 20 апреля сообщил, что российская сторона передала Киеву желательный вариант будущего мирного соглашения, который содержит «абсолютно четкие выработанные формулировки». Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что украинская делегация «передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям» во время встречи в Стамбуле. Теперь же, по его словам, Россия высказала ответное мнение. Как быстро Киев на него ответит, Подоляк не уточнил.

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что присоединение южных регионов Украины возможно путем проведения референдумов. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет об освобожденных южных украинских регионах — Херсонской и Запорожской областях. По словам Мурадова, только такая процедура, как референдум, может зафиксировать волеизъявление народа, «окончательную позицию людей относительно своего будущего».

Вице-премьер также выразил мнение, что в случае, если названные территории вернутся под контроль украинских националистов, то перед Крымом снова возникнут угрозы безопасности, а проживающему в южных регионах населению грозит катастрофа, репрессии и физическое устранение.

«Это недопустимое развитие событий. Поэтому мы должны либо довести до конца денацификацию Украины, помочь сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом, чтобы там больше не ступала нога украинских нацистов», — подчеркнул постпред.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие.

«Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — пообещал парламентарий, подчеркнув, что освобожденные регионы станут такими же процветающими, как сейчас российский Крым.

Шеремет добавил, что в Херсонской области восстанавливается мирная жизнь.

В «освобожденных» районах Харьковской области может пройти референдум о политическом будущем региона, указал глава временной гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, решение будет принято, когда «вся территория будет денацифицирована». Он добавил, что люди «хотят жить в какой-то другой для себя Украине». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После стабилизации ситуации на «освобожденных территориях» Харьковской области Украины может пройти референдум. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил руководитель временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение.



Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — приводит его слова РИА «Новости».

Он также утверждает, что у населения прижился термин «новая Украина».

«Это, скорее, не политический термин. Сейчас среди людей ходит понятие «та Украина», которая была еще до операции, то есть нацифицированная, то есть те националисты, которые провозглашали свою идею на всей территории Украины, захватили власть при помощи переворота, при помощи западных покровителей.



Население, это даже не мои слова — это говорят те люди, которые живут — они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет», — пояснил Ганчев.

«Новая Украина»

Напомним, ранее жители Розовского района Запорожской области Украины проголосовали за присоединение к Донецкой народной республике. Они организовали проведение народного схода, на котором «присутствовали уполномоченные для принятия решений люди».

Розовка перешла под контроль военных ДНР в начале марта.

В середине марта появилась информация о том, что в Херсонской области Украины может быть создана самопровозглашенная республика. В начале апреля над зданием администрации Херсона подняли российский флаг.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник говорил, что после завершения спецоперации на территории республики может пройти референдум о присоединении к РФ.

«Как только мы одержим победу, вернемся к мирной жизни, граждане будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить», — утверждает он.

На протяжении последних семи лет социологические службы в РФ регулярно задавали людям вопрос, какой они видят судьбу республик Донбасса.

«Часть — чуть больше четверти — говорили, что нужно, чтобы эти республики были независимыми; четверть говорила, что они должны быть включены в состав России. Еще примерно столько же говорили, что они должны оставаться в составе Украины. Остальные затруднялись ответить. То есть нет общего мнения.



Но когда мы спрашивали: а если эти республики попросят о включении в состав России, нужно ли их присоединять, порядка 70% говорили, что да — надо. Надо помогать, надо принимать. Поэтому я думаю, что сейчас, когда решение принято, причем обставлено, как и в 2014 году, как угроза русскоязычному братскому населению, даже не братскому, а тому же самому народу, то большинство — да, скорее поддержит это решение», — полагает социолог Денис Волков.

Признание независимости ДНР и ЛНР

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

23 февраля ВЦИОМ представил данные первого опроса об отношении россиян к решению президента, и 73% респондентов высказались в его поддержку. Против него выступили 16%, а каждый десятый россиянин затруднился ответить (11%).

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Главной ее целью в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.

В ответ на действия Москвы США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели уже несколько пакетов санкций против российских физических и юридических лиц. Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс.

Не менее двух третей жителей юга Украины проголосуют за вхождение в состав России, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передаёт РИА Новости. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья.

Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдёт и пройдёт действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России, — заявил он.

Цeков подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России, а решение о включении этих регионов в cостав Украины было принято после революции правительством СССР.

Крымский федеральный округ может быть создан после проведения спецоперации на Украине. Жителями региона станут граждане освобожденных территорий, заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик.

До этого с идеей восстановления КФО выступил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его словам, это необходимо для интеграции в экономическое пространство России освобожденных территорий Украины.

Белик же подчеркнул, что, несмотря на все попытки переписать историю, "справедливость восторжествует". Он напомнил, что границы Российской империи значительно расширились во время правления Екатерины II.

"Мариуполь основан благодаря Екатерине II, первоначально его населением стали греки и армяне, переселенные императрицей из Крыма, который тогда еще не был российским", – приводит слова депутата РИА Новости.

Он добавил, что переименование основанных в Российской империи городов или снос памятников не позволит уничтожить исторические и духовные скрепы людей, которые презирают нацизм.