В Нидерландах заинтересовались миллионным состоянием Зеленского

Голландская партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заинтересовалась, откуда у президента Украины Владимира Зеленского состояние в размере $850 млн. Об этом пишет РИА Новости.

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«По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в $850 млн. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги?» - отмечается в сообщении в аккаунте партии в соцсетях.

Также «Форум за демократию» интересует, на что именно идут деньги президента Украины.

Семья Владимира Зеленского задекларировала $817 тыс. доходов в 2020 году, из них зарплата главы государства составила $12 тыс.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская и американская делегации обсудили тему применения замороженных российских активов для оказания финансовой помощи стране. По его словам, Киеву ежемесячно необходимо до $5 млрд.