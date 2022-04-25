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9 минут назад

В Нидерландах заинтересовались миллионным состоянием Зеленского

Алиса Селезнёва

Голландская партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заинтересовалась, откуда у президента Украины Владимира Зеленского состояние в размере $850 млн. Об этом пишет РИА Новости.

В Нидерландах заинтересовались миллионным состоянием Зеленского
Фото: ReutersReuters

«По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в $850 млн. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги?» - отмечается в сообщении в аккаунте партии в соцсетях.

Также «Форум за демократию» интересует, на что именно идут деньги президента Украины.

Семья Владимира Зеленского задекларировала $817 тыс. доходов в 2020 году, из них зарплата главы государства составила $12 тыс.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская и американская делегации обсудили тему применения замороженных российских активов для оказания финансовой помощи стране. По его словам, Киеву ежемесячно необходимо до $5 млрд.

На фоне российской спецоперации на Украине западные страны заморозили активы Банка России на сумму около $300 млрд. 19 апреля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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