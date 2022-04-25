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13 минут назад

Сын вице-президента российской компании сбил на Lamborghini девушку

Елена Прошина

Сын вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна - Эдгар сбил девушку на самокате за рулем Lamborghini. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сын вице-президента российской компании сбил на Lamborghini девушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла на Пресненской набережной. За рулет элитного Lamborghini был сын совладельца строительной компании «Ташир» - 28-летний Эдгар. Мужчина совершил наезд на 19-летнюю Анжелику Абденову, которая пересекала проезжую часть на электросамокате на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения девушка получила переломы, ушибы и ссадины. Ее госпитализировали. Сам Эдгар Эвоян был задержан на 48 часов.

Ранее в МВД РФ сообщали, что за 9 месяцев 2021 года в России произошло более 400 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, что на 51,27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Происшествия,Видео,МВД России,
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