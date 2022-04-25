Сын вице-президента российской компании сбил на Lamborghini девушку

Сын вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна - Эдгар сбил девушку на самокате за рулем Lamborghini. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Авария произошла на Пресненской набережной. За рулет элитного Lamborghini был сын совладельца строительной компании «Ташир» - 28-летний Эдгар. Мужчина совершил наезд на 19-летнюю Анжелику Абденову, которая пересекала проезжую часть на электросамокате на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения девушка получила переломы, ушибы и ссадины. Ее госпитализировали. Сам Эдгар Эвоян был задержан на 48 часов.