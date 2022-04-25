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15 минут назад

Озвучена новая версия гибели семьи экс-топ-менеджера «Новатэка» в Испании

Елена Прошина

Полиция Женералитета Каталонии назвала новую версию гибели семьи бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени. По данным следствия, он мог убить жену и дочь на почве ненависти к женщинам. Об этом пишет «Лента.ру».

Озвучена версия смерти семьи бывшего топ-менеджера «Новатэка»
Фото: ReutersReuters

Так, в заявлении правоохранителей был использован термин «фемицид», которым описывают убийство женщин по половому признаку. Также допускаются и другие версии произошедшего. Однако никаких деталей следствие не сообщает из-за «режима секретности» в связи с продолжающимся расследованием дела.

Напомним, Протосеню и его семью нашли мертвыми 21 апреля. Тела были обнаружены в их доме в испанском городе Льорет-де-Мар. По одной из версий, Протосеня зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой.

Сообщалось, что Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и обычно проживал во Франции, а в Испанию приехал на пасхальные праздники.

Происшествия,Сергей Протосеня,Новатэк,
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