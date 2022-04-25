Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю его победы на выборах президента Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента Франции с результатом 58,55% голосов. Окончательные результаты второго тура голосования стали известны в ночь на понедельник, 25 апреля. Его оппонент депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение» набрала 41,45% голосов. Свое поражение Ле Пен признала накануне, еще до окончания подсчета бюллетеней. Явка во втором туре составила почти 72%.