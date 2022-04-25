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15 минут назад

Путин направил телеграмму Макрону

Елена Прошина

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю его победы на выборах президента Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Эммануэль Макрон одержал победу на выборах президента Франции с результатом 58,55% голосов. Окончательные результаты второго тура голосования стали известны в ночь на понедельник, 25 апреля. Его оппонент депутат парламента Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение» набрала 41,45% голосов. Свое поражение Ле Пен признала накануне, еще до окончания подсчета бюллетеней. Явка во втором туре составила почти 72%.

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Однако не все французы остались довольны результатами выборов. В Тулузе, Ренне, Страсбурге и Париже возникли массовые беспорядки, которые полиции приходится разгонять с помощью слезоточивого газа и резиновых дубинок. По данным аналитиков, работой Макрона на президентском посту были недовольны больше половины граждан.

Политика,Видео,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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