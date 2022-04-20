Пока вы не уснули: падение доллара и мнение Путина об уходе крупных брендов

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Президент Владимир Путин заявил о том, что начать военную спецоперацию на Украине Россию вынудила трагедия в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.
«Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают», - подчеркнул глава государства.
Рубль усиливает рост к доллару. Так, американская валюта упала ниже 78 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» к 11.30 мск опустился на 42 копейки, до 78,1 рубля, и уже падал до 77,92 рубля, курс евро потерял 13 копеек, опустившись до 83,97 рубля.
Издание «Известия» опубликовало список украинских культурных деятелей, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.
В их числе оказались певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, и исполнитель Monatik. Также в список включены участники дуэта «Потап и Настя».
Американский разведывательный самолёт Boeing P8 Poseidon 13 апреля патрулировал Чёрное море за несколько часов до ЧП с крейсером «Москва», пишет газета The Times со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, боинг находился в пределах 160 километров от места происшествия в тот момент, когда «Москва» получила разрушительные повреждения.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совет Безопасности ООН за отсутствие каких-либо действий в условиях российской спецоперации на украинской территории, передает "Укринформ".
По его словам, с начала кризиса Совбез провел более десятка встреч, но они никак не повлияли ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что правительство выступило против инициативы о продлении майских праздников, однако регионы могут сами принимать соответствующее решение. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутат ранее предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. Это позволит людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом, указал он.
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российские дизайнеры займут нишу, которая освободилась после ухода из РФ зарубежных брендов. Об этом пишет ТАСС.
«Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», - заметил глава государства.
Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он добавил, что Москва будет теперь ожидать ответ по предоставленным требованиям.
"Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева", — сказал Песков.
В Петербурге и Татарстане задержали шесть обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Продажи смартфонов в марте сократились почти на четверть год к году, хотя по итогам квартала рынок остался в плюсе. Новые поставки смартфонов отсутствуют с середины марта. Так, за счет снизившегося спроса оставшиеся на складах запасы магазины растянут только до начала июня, сообщили аналитики «Коммерсанту».
Источник издания в правительстве считает, что складских запасов потребительской электроники у российских ритейлеров осталось на три-четыре месяца. Тем не менее он уверен, что «ситуация рано или поздно выправится».