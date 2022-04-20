Пока вы не уснули: падение доллара и мнение Путина об уходе крупных брендов

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин назвал причину спецоперации на Украине

РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил о том, что начать военную спецоперацию на Украине Россию вынудила трагедия в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

«Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают», - подчеркнул глава государства.

Доллар рухнул

РИА Новости

Рубль усиливает рост к доллару. Так, американская валюта упала ниже 78 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» к 11.30 мск опустился на 42 копейки, до 78,1 рубля, и уже падал до 77,92 рубля, курс евро потерял 13 копеек, опустившись до 83,97 рубля.

Светлане Лободе и лидеру «Океана Эльзы» запретили въезд в Россию на 50 лет

ТАСС

Издание «Известия» опубликовало список украинских культурных деятелей, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

В их числе оказались певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, и исполнитель Monatik. Также в список включены участники дуэта «Потап и Настя».

В Британии раскрыли действия ВВС США перед ЧП с крейсером «Москва»

РИА Новости

Американский разведывательный самолёт Boeing P8 Poseidon 13 апреля патрулировал Чёрное море за несколько часов до ЧП с крейсером «Москва», пишет газета The Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, боинг находился в пределах 160 километров от места происшествия в тот момент, когда «Москва» получила разрушительные повреждения.

Украина обвинила СБ ООН в бездействии в противостоянии с Россией

Reuters

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совет Безопасности ООН за отсутствие каких-либо действий в условиях российской спецоперации на украинской территории, передает "Укринформ".

По его словам, с начала кризиса Совбез провел более десятка встреч, но они никак не повлияли ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию.

Россиянам назвали условие продления майских праздников в 2022 году

РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что правительство выступило против инициативы о продлении майских праздников, однако регионы могут сами принимать соответствующее решение. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат ранее предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. Это позволит людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом, указал он.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российские дизайнеры займут нишу, которая освободилась после ухода из РФ зарубежных брендов. Об этом пишет ТАСС.

«Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», - заметил глава государства.

«Мяч на стороне Киева»: Кремль раскрыл ход переговоров с Украиной

РИА Новости

Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он добавил, что Москва будет теперь ожидать ответ по предоставленным требованиям.

"Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева", — сказал Песков.

ФСБ задержала шестерых участников банды Басаева

РИА Новости

В Петербурге и Татарстане задержали шесть обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оставшиеся в России запасы смартфонов растянут до начала июня

РИА Новости

Продажи смартфонов в марте сократились почти на четверть год к году, хотя по итогам квартала рынок остался в плюсе. Новые поставки смартфонов отсутствуют с середины марта. Так, за счет снизившегося спроса оставшиеся на складах запасы магазины растянут только до начала июня, сообщили аналитики «Коммерсанту».