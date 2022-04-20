Россиянам назвали условие продления майских праздников в 2022 году

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что правительство выступило против инициативы о продлении майских праздников, однако регионы могут сами принимать соответствующее решение. Об этом сообщает РИА Новости.

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Депутат ранее предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. Это позволит людям заняться посадками за городом и больше пообщаться друг с другом, указал он.

«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году, сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства - в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион в праве продлять праздники (самостоятельно)», - заявил парламентарий.

По его словам, депутаты намерены обратиться к губернаторам с просьбой продлить праздники в тех регионах, где это актуально и «особенно, где важно развитие сельского хозяйства».