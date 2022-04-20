Лободе и Верке Сердючке запретили въезд в Россию на 50 лет

В их числе оказались певица Светлана Лобода , лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук , артист Андрей Данилко , выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, и исполнитель Monatik. Также в список включены участники дуэта «Потап и Настя».

Ранее в среду, 20 апреля, сообщалось, что украинскому видеоблогеру и бывшему ведущему программы «Орел и решка» Антону Птушкину тоже запретили въезд в Россию до 2072 года. По информации Baza, соответствующая мера была принята из-за его жестких критических высказываний по поводу военной спецоперации. Запрет на въезд в Россию для Птушкина действует с 16 апреля этого года.