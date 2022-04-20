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29 минут назад

Светлане Лободе и лидеру «Океана Эльзы» запретили въезд в Россию на 50 лет

Lenta.ruиещё 1

Издание «Известия» опубликовало список украинских культурных деятелей, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

Лободе и Верке Сердючке запретили въезд в Россию на 50 лет
Фото: ТАССТАСС

В их числе оказались певица Светлана Лобода, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, и исполнитель Monatik. Также в список включены участники дуэта «Потап и Настя».

Помимо музыкантов в перечне указаны украинские актеры, блогеры и телеведущие. Российская сторона пока не выпускала никаких официальных комментариев по поводу опубликованного списка.

Ранее в среду, 20 апреля, сообщалось, что украинскому видеоблогеру и бывшему ведущему программы «Орел и решка» Антону Птушкину тоже запретили въезд в Россию до 2072 года. По информации Baza, соответствующая мера была принята из-за его жестких критических высказываний по поводу военной спецоперации. Запрет на въезд в Россию для Птушкина действует с 16 апреля этого года.

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Шоу-бизнес,Антон Птушкин,Святослав Вакарчук,Андрей Данилко,Светлана Лобода,
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