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18 минут назад

«Мяч на стороне Киева»: Песков о переговорах с Украиной

News.ru

Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу, об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он добавил, что Москва будет теперь ожидать ответ по предоставленным требованиям.

Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, поскольку Украина непостоянна в своих требованиях и часто меняет свою позицию, в том числе по согласованным моментам.

Мединский ответил Венедиктову про три пакета на переговорах России и Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. По её словам, в Москве были готовы к тому, что Киев в ходе переговоров поведёт себя непоследовательно.

Политика,Видео,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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