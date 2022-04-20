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16 минут назад

Путин назвал причину спецоперации на Украине

Алиса Селезнёва

Президент Владимир Путин заявил о том, что начать военную спецоперацию на Украине Россию вынудила трагедия в Донбассе. Об этом пишет ТАСС.

«Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают», - подчеркнул глава государства.

Он также пообещал, что Россия добьется мира в регионе и нормализации жизни там.

«Так и будет!» - подчеркнул Владимир Путин.

С апреля 2014 года Украина проводила военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В феврале 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский назвал все пункты Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе, которые ранее были подписаны Украиной, «неудовлетворительными». А в ЛНР и ДНР заявили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения войск.

«Мяч на стороне Киева»: Кремль раскрыл ход переговоров с Украиной

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на просьбу республик Донбасса о помощи. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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