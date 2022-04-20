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4 часа назад

ФСБ задержала шестерых участников банды Басаева, напавших на псковский десант в 2000 году

Газета.Ruиещё 4

В Петербурге и Татарстане задержали шесть обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идет о членах банды Шамиля Басаева. Уточняется, что один был задержан в Петербурге, остальные — в Татарстане. Шести мужчинам предъявили обвинения в совершении преступлений по статьям "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием возбуждены перед судом ходатайства об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в СК.

В свою очередь в ФСБ сообщили о формировании неопровержимой доказательной базы участия в данном преступлении задержанных. Нападение на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты Псковской дивизии произошло в Чечне 29 февраля 2000 года со стороны объединенной вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

В результате погибли 84 десантника, четверо были ранены. Следователи установили 29 лиц, причастных к нападению, 19 из них были заключены по стражу, пятеро объявлены в розыск, двое умерли. В средине февраля Следственный комитет задержал участника банд Басаева и Хаттаба, который принимал участие в нападении на населенные пункты в Дагестане в 1999 году.

Происшествия,Видео,ХАТТАБ,Шамиль Басаев,Следственный комитет,ФСБ,
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