В Петербурге и Татарстане задержали шесть обвиняемых в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идет о членах банды Шамиля Басаева. Уточняется, что один был задержан в Петербурге, остальные — в Татарстане. Шести мужчинам предъявили обвинения в совершении преступлений по статьям "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием возбуждены перед судом ходатайства об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в СК.

В свою очередь в ФСБ сообщили о формировании неопровержимой доказательной базы участия в данном преступлении задержанных. Нападение на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты Псковской дивизии произошло в Чечне 29 февраля 2000 года со стороны объединенной вооруженной банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.