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29 минут назад

Украина обвинила СБ ООН в беспомощности

Газета.Ru

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совет Безопасности ООН за отсутствие каких-либо действий в условиях российской спецоперации на украинской территории, передает "Укринформ".

По его словам, с начала кризиса Совбез провел более десятка встреч, но они никак не повлияли ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию.

"Неужели вы готовы свести роль Совета Безопасности в решении тяжелейшего кризиса безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только до обсуждений?" - задался вопросом Кислица.

С точки зрения украинского постпреда, СБ ООН никак не влияет на Россию, присутствие которой в числе постоянных членов Совбеза Украина считает "сомнительным", поскольку Москва занимает место Советского Союза.

"Совет Безопасности продолжает делать вид, будто Россия является полноправным и легитимным постоянным членом", - подчеркнул Кислица.

Украина последовательно критикует Москву в СБ ООН, требуя от других государств активнее поддерживать Киев в условиях российской спецоперации. Отдельным направлением дискуссий у украинских представителей идет линия "нелегитимного присутствия" России в Совбезе, хотя российская сторона является официальным правопреемником СССР.

«Кровавая бойня»: в Крыму раскрыли планы СБУ в Одессе

Ранее в США признали, что поставляемое Украине вооружение пропадает в "черной дыре".

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