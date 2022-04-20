Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совет Безопасности ООН за отсутствие каких-либо действий в условиях российской спецоперации на украинской территории, передает "Укринформ".

По его словам, с начала кризиса Совбез провел более десятка встреч, но они никак не повлияли ни на безопасность, ни на гуманитарную ситуацию.

"Неужели вы готовы свести роль Совета Безопасности в решении тяжелейшего кризиса безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны только до обсуждений?" - задался вопросом Кислица.

С точки зрения украинского постпреда, СБ ООН никак не влияет на Россию, присутствие которой в числе постоянных членов Совбеза Украина считает "сомнительным", поскольку Москва занимает место Советского Союза.

"Совет Безопасности продолжает делать вид, будто Россия является полноправным и легитимным постоянным членом", - подчеркнул Кислица.

Украина последовательно критикует Москву в СБ ООН, требуя от других государств активнее поддерживать Киев в условиях российской спецоперации. Отдельным направлением дискуссий у украинских представителей идет линия "нелегитимного присутствия" России в Совбезе, хотя российская сторона является официальным правопреемником СССР.