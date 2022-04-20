Продажи смартфонов в марте сократились почти на четверть год к году, хотя по итогам квартала рынок остался в плюсе. Новые поставки смартфонов отсутствуют с середины марта. Так, за счет снизившегося спроса оставшиеся на складах запасы магазины растянут только до начала июня, сообщили аналитики «Коммерсанту».

Источник издания в правительстве считает, что складских запасов потребительской электроники у российских ретейлеров осталось на три-четыре месяца. Тем не менее он уверен, что «ситуация рано или поздно выправится».

В целом 2022 год ожидается проблемным для ретейлеров, подчеркивает издание. Оно напомнило о том, что Apple и Samsung уже официально объявили об остановке продаж своей техники в стране.

Сейчас ретейлеры приступили к осваиванию вторичного рынка электроники. Во втором квартале прогнозируется снижение продаж смартфонов на 10% из-за низкой доступности товара, проблем с логистикой и уменьшения покупательской способности населения, отметил директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк.

«Объемы поставок уже заметно упали, однако пока складские запасы позволяют держать достаточно товара на полках»,— указал он.

По словам источника в одном из ретейлеров, с марта поставок смартфонов очень мало, а ввозимые партии невелики.