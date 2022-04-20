В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
56 минут назад

Оставшиеся в России запасы смартфонов решили растянуть до начала июня

Лера Букина

Продажи смартфонов в марте сократились почти на четверть год к году, хотя по итогам квартала рынок остался в плюсе. Новые поставки смартфонов отсутствуют с середины марта. Так, за счет снизившегося спроса оставшиеся на складах запасы магазины растянут только до начала июня, сообщили аналитики «Коммерсанту».

Источник издания в правительстве считает, что складских запасов потребительской электроники у российских ретейлеров осталось на три-четыре месяца. Тем не менее он уверен, что «ситуация рано или поздно выправится».

В целом 2022 год ожидается проблемным для ретейлеров, подчеркивает издание. Оно напомнило о том, что Apple и Samsung уже официально объявили об остановке продаж своей техники в стране.

Сейчас ретейлеры приступили к осваиванию вторичного рынка электроники. Во втором квартале прогнозируется снижение продаж смартфонов на 10% из-за низкой доступности товара, проблем с логистикой и уменьшения покупательской способности населения, отметил директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк.

«Объемы поставок уже заметно упали, однако пока складские запасы позволяют держать достаточно товара на полках»,— указал он.

По словам источника в одном из ретейлеров, с марта поставок смартфонов очень мало, а ввозимые партии невелики.

Ранее сообщалось, что в марте «Связной» запустил проект «Техника с пробегом», который позволяет выкупать у пользователей подержанные смартфоны с последующей их технической проверкой и перепродажей. «МегаФон» запустил продажу восстановленных смартфонов. Он готовится к запуску в своих салонах услуги прямого выкупа техники у клиентов.

Наука и техника,Гаджеты,Видео,Коммерсант,Мегафон,Apple,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители