Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что российские дизайнеры займут нишу, которая освободилась после ухода из РФ зарубежных брендов. Об этом пишет ТАСС.

«Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», - заметил глава государства.

Российский лидер, комментируя выступление дизайнера одежды Инны Королевой на заседании наблюдательного совета платформы «Россия - страна возможностей», отметил, что власти намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.