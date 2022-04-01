Пока вы не уснули: реакция Кремля на "отъем" собственности РФ и предложение лишить гражданства Депардье

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Кремль обвинил Запад в «бандитском отъеме» российской собственности

Наблюдаемая на Западе конфискация российской собственности, в том числе частной, является "бандитским отъемом". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости.

«Мы сейчас видим такую массированную линию на отъем собственности, абсолютно законной собственности. Бандитский отъем собственности, который происходит. Отъем средств на банковских счетах, частной собственности и так далее, и тому подобное», - подчеркнул представитель Кремля.

Вертолеты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде

Пожар на нефтебазе Белгорода произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что боевые машины зашли на территорию России на низкой высоте.

Глава области заверил, что населению ничего не угрожает. Все ресурсы для ликвидации пожара имеются, сейчас МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период.

Иран предложил России меры по обходу санкций

Власти Ирана предложили России меры по уходу от американских санкций. Об этом рассказал заместитель главы Центробанка исламской республики по международным делам Мохсен Карими, его слова приводит РИА Новости.

Карими напомнил, что иранская сторона основывалась «на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет». Также он добавил, что Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран.

«Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и туманах», — подчеркнул он.

Кремль не исключил отмены решения о продаже газа за рубли

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую форму оплаты может быть отменено. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в будущем возможны разные варианты, но сейчас рублевая оплата представляется самым надежным вариантом. Также представитель Кремля заявил, что переход на рубли не означает, что поставки при неплатежах отключат мгновенно. Расчеты идут в течение месяца.

Украина арестовала 12 российских самолетов «Руслан»

Двенадцать транспортных самолетов «Руслан» российской авиакомпании арестованы украинским судом по заявлению госпредприятия Украины «Антонов». Об этом со ссылкой на юридическую компанию Ilyashev & Partners сообщает РИА Новости.

«По заявлению компании «Антонов» наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле», - говорится в заявлении юридической фирмы в соцсетях.

В Госдуме предложили лишить Депардье гражданства России за слова о спецоперации

Актера Жерара Депардье предложили лишить российского гражданства за его высказывания о спецоперации на Украине. С таким призывом выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.

Основанием для лишения Депардье гражданства, по мнению Хамзаева, стало «чванство» сделанных актером «выпадов». Депутат подчеркнул, что Депардье не был уполномочен россиянами делать заявления от лица всего народа.

Также, согласно заявлению Хамзаева, лишение Депардье гражданства должно сопровождаться конфискацией имущества актера в пользу детей-сирот.

Латвия перестала получать газ из России

В Латвию с 1 апреля перестал поступать природный газ по трубопроводу из России. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные латвийского оператора газотранспортной системы и Инчукалнского подземного газохранилища Conexus Baltic Grid.

Отмечается, что поставки газа из России по газопроводу, который заходит в Латвию со стороны Пскова и Изборска через эстонскую Лухамаа, в марте были на стабильном уровне, их объем достигал 55 гигаватт-часов в сутки. В общей сложности в марте по газопроводу в Латвию поступило 874 гигаватт-часов газа.

В Европе придумали способ восстановить Украину

Конфискованное имущество фигурантов антироссийских санкций может быть использовано для выплат компенсаций гражданам Украины или восстановления разрушений. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА «Новости».

«Речь идет о создании фонда поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество могло быть использовано для компенсаций жертвам или на восстановление Украины», - сказал Рейндерс.

Дапкунайте заявила об отъезде из России

Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России. Об этом она сообщила в интервью литовскому изданию LRT.

Сейчас Дапкунайте и ее пятилетний сын находятся в Брюсселе, где живут ее мама и сестра.

По словам актрисы, решение об отъезде она приняла из-за несогласия со спецоперацией России на Украине.

Умер журналист Андрей Бабицкий

В своей квартире в Донецке умер известный журналист Андрей Бабицкий. Последние годы он был автором сайта «Украина.ру». Ему было 57 лет, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».