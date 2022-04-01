Иран предложил России меры по обходу санкций

Власти Ирана предложили России меры по уходу от американских санкций. Об этом рассказал заместитель главы Центробанка исламской республики по международным делам Мохсен Карими, его слова приводит РИА Новости.

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Карими напомнил, что иранская сторона основывалась «на своем богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет». Также он добавил, что Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран.

«Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и туманах», — подчеркнул он.

31 марта власти США анонсировали очередные санкции против организаций из России и Белоруссии. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, в ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы.