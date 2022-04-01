Умер журналист Андрей Бабицкий

В своей квартире в Донецке умер известный журналист Андрей Бабицкий . Последние годы он был автором сайта «Украина.ру». Ему было 57 лет, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва ».

О смерти Бабицкого сообщил изданию историк Григорий Пернавский. Факт его смерти подтвердил cосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: оcтановка сердца.

Бабицкий – российский журналист, в 1987–1989 годах работал в редакции журнала Сергея Григoрьянца «Гласность», в 1989–2014 годах – корреспондент радио «Свoбода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). В 2014 году Бабицкий поддержал воссоединение Крыма с Россией и республики Донбасса, из-за чего был уволен с радио «Свобода». В июле 2015 года возглавил работу по запуску телевизионного канала в контролируемом ДНР Донецке.