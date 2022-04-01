В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
34 минуты назад

Умер журналист Андрей Бабицкий

News.ru

В своей квартире в Донецке умер известный журналист Андрей Бабицкий. Последние годы он был автором сайта «Украина.ру». Ему было 57 лет, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Умер журналист Андрей Бабицкий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О смерти Бабицкого сообщил изданию историк Григорий Пернавский. Факт его смерти подтвердил cосед Андрея по имени Сергей, ответивший на звонок по телефону Бабицкого. Предварительная причина: оcтановка сердца.

Бабицкий – российский журналист, в 1987–1989 годах работал в редакции журнала Сергея Григoрьянца «Гласность», в 1989–2014 годах – корреспондент радио «Свoбода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). В 2014 году Бабицкий поддержал воссоединение Крыма с Россией и республики Донбасса, из-за чего был уволен с радио «Свобода». В июле 2015 года возглавил работу по запуску телевизионного канала в контролируемом ДНР Донецке.

Общество,Андрей Бабицкий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители