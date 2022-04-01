В Госдуме предложили лишить Депардье гражданства России за слова о спецоперации

Актера Жерара Депардье предложили лишить российского гражданства за его высказывания о спецоперации на Украине. С таким призывом выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Основанием для лишения Депардье гражданства, по мнению Хамзаева, стало «чванство» сделанных актером «выпадов». Депутат подчеркнул, что Депардье не был уполномочен россиянами делать заявления от лица всего народа.

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Также, согласно заявлению Хамзаева, лишение Депардье гражданства должно сопровождаться конфискацией имущества актера в пользу детей-сирот.

«Ему подарили две квартиры — в Саранске и Грозном. Эти квартиры нужно изъять и передать в нужды детей-сирот. Это было бы самым правильным решением в данном вопросе», — подытожил депутат.

В действующем законодательстве прописана процедура прекращения гражданства России в том случае, если паспорт был получен для осуществления «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации» или его обладатель был замешан в террористической, экстремистской или диверсионной деятельности.

Также в Госдуме предлагали ввести такую процедуру для признанных виновными в государственной измене.

В федеральном законе «О гражданстве» эта процедура называется отменой решения о приеме в гражданство, однако в декабре 2021 года Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, в котором процедура будет прямо называться прекращением гражданства. Также планируется расширить список деяний, за которые могут лишить российского паспорта. Закон находится на стадии рассмотрения и еще не прошел второго чтения.

Ранее получивший гражданство России в 2013 году Жерар Депардье раскритиковал спецоперацию России. В Кремле выразили уверенность, что актер не до конца понимает суть происходящего на Украине, и предложили разъяснить Депардье причины спецоперации.