Дапкунайте заявила об отъезде из России

Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России. Об этом она сообщила в интервью литовскому изданию LRT.

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Сейчас Дапкунайте и ее пятилетний сын находятся в Брюсселе, где живут ее мама и сестра.

По словам актрисы, решение об отъезде она приняла из-за несогласия со спецоперацией России на Украине.

Дапкунайте также заявила, что жалеет о том, что не приняла решение об отъезде в 2014 году после присоединения Крыма к России.

«Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, это была ошибка. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий», - сказала актриса.