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29 минут назад

Дапкунайте сообщила об отъезде из России

Вероника Полынина

Актриса Ингеборга Дапкунайте уехала из России. Об этом она сообщила в интервью литовскому изданию LRT.

Дапкунайте заявила об отъезде из России
Фото: ТАССТАСС

Сейчас Дапкунайте и ее пятилетний сын находятся в Брюсселе, где живут ее мама и сестра.

По словам актрисы, решение об отъезде она приняла из-за несогласия со спецоперацией России на Украине.

Инстасамка уехала из России

Дапкунайте также заявила, что жалеет о том, что не приняла решение об отъезде в 2014 году после присоединения Крыма к России.

«Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, это была ошибка. Я совершила ошибку, и у меня для себя нет оправданий», - сказала актриса.

Ранее о решении покинуть России объявила актриса Чулпан Хаматова. Она уволилась из театра «Современник» и уже нашла новую работу в русскоязычном театре в Риге.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Ингеборга Дапкунайте,
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