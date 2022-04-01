В Европе придумали способ восстановить Украину

Конфискованное имущество фигурантов антироссийских санкций может быть использовано для выплат компенсаций гражданам Украины или восстановления разрушений. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает РИА «Новости».

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«Речь идет о создании фонда поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество могло быть использовано для компенсаций жертвам или на восстановление Украины», - сказал Рейндерс.

Он пояснил, что процедура конфискации возможна только в случае соответствующего судебного решения.

Еврокомиссар также рассказал, что в настоящее время ведется расследование в отношении граждан РФ, чье имущество было арестовано, об их возможной причастности к уголовной наказуемым преступлениям.

«Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств. В ряде государств ЕС обход санкций сам по себе является преступлением», - сообщил Рейндерс.

По его словам, 11 марта была создана рабочая группа по аресту и конфискации. В нее входят представители полицейского агентства Евросоюза (Европола), агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюста), представители государств-членов ЕС.