В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

Украинский суд арестовал 12 российских самолетов «Руслан»

Алиса Селезнёва

Двенадцать транспортных самолетов «Руслан» российской авиакомпании арестованы украинским судом по заявлению госпредприятия Украины «Антонов». Об этом со ссылкой на юридическую компанию Ilyashev & Partners сообщает РИА Новости.

Украина арестовала 12 российских самолетов «Руслан»
Фото: ТАССТАСС

«По заявлению компании «Антонов» наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле», - говорится в заявлении юридической фирмы в соцсетях.

При этом в Ilyashev & Partners не привели названия российской компании. В свою очередь украинское интернет-издание «Экономическая правда» утверждает, что самолеты принадлежат компании «Волга-Днепр», три из них сейчас находятся в Германии и один - в Канаде, пишет ТАСС.

Власти этих стран закрыли воздушное пространство для российских транспортных самолетов, запретив им вылет. В свою очередь украинская сторона ставит под сомнение сертификаты летной годности, выданные «Русланам» в России и добивается их передачи.

Украина арестовала 65 российских самолетов

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.

В мире,Владимир Путин,АНТК "АНТОНОВ",Волга-Днепр,ЕС,
60
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители