Украина арестовала 12 российских самолетов «Руслан»

Двенадцать транспортных самолетов «Руслан» российской авиакомпании арестованы украинским судом по заявлению госпредприятия Украины «Антонов». Об этом со ссылкой на юридическую компанию Ilyashev & Partners сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«По заявлению компании «Антонов» наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле», - говорится в заявлении юридической фирмы в соцсетях.

При этом в Ilyashev & Partners не привели названия российской компании. В свою очередь украинское интернет-издание «Экономическая правда» утверждает, что самолеты принадлежат компании «Волга-Днепр», три из них сейчас находятся в Германии и один - в Канаде, пишет ТАСС.

Власти этих стран закрыли воздушное пространство для российских транспортных самолетов, запретив им вылет. В свою очередь украинская сторона ставит под сомнение сертификаты летной годности, выданные «Русланам» в России и добивается их передачи.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.