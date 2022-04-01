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16 минут назад

Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в российском Белгороде

Lenta.ru

Пожар на нефтебазе Белгорода произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что боевые машины зашли на территорию России на низкой высоте.

Глава области заверил, что населению ничего не угрожает. Все ресурсы для ликвидации пожара имеются, сейчас МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период.

Украина обстреляла ДНР

Гладков сообщил о пожаре ранее 1 апреля. Тогда было известно ли, что в результате произошедшего пострадали два человека. Жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в безопасный район.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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