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25 минут назад

Кремль не исключил отмены решения о продаже газа за рубли

Lenta.ru

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую форму оплаты может быть отменено. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль не исключил отмены решения о продаже газа за рубли
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в будущем возможны разные варианты, но сейчас рублевая оплата представляется самым надежным вариантом. Также представитель Кремля заявил, что переход на рубли не означает, что поставки при неплатежах отключат мгновенно. Расчеты идут в течение месяца.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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