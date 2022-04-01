Кремль не исключил отмены решения о продаже газа за рубли

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение о переводе газовых контрактов с недружественными странами на рублевую форму оплаты может быть отменено. Такую возможность не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , передает ТАСС .

По его словам, в будущем возможны разные варианты, но сейчас рублевая оплата представляется самым надежным вариантом. Также представитель Кремля заявил, что переход на рубли не означает, что поставки при неплатежах отключат мгновенно. Расчеты идут в течение месяца.