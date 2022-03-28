Пока вы не уснули: предупреждение Кремля Европе и скандал на "Оскаре"

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«Благотворительностью заниматься не будем»: Кремль предупредил Европу

В случае отказа европейских стран от оплаты за газ в рублях благотворительностью Россия заниматься не станет. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время власти России прорабатывают детали поставок газа в недружественные страны за рубли.

«Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», - отметил Песков.

ЦБ ввел ограничение на выдачу валютных вкладов

Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября 2022 года.

«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит письмо регулятора, подписанное зампредом Ольгой Поляковой.

Лавров прокомментировал сообщения СМИ о здоровье Шойгу

Сообщения некоторых средств массовой информации о якобы ухудшении здоровья министра обороны РФ Сергея Шойгу являются откровенной ложью. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

"Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей, - сказал он. - Это все откровенная ложь. Все живы, здоровы, <…> все правительство работает, вся администрация президента работает, исходя из интересов нашей страны и тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены".

Стало известно о переданной Абрамовичем Путину записке от Зеленского

Paul Gilham / Getty Images

Бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в организации переговоров между Москвой и Киевом, передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Times.

Отмечается, что после встречи с украинским президентом Абрамович прилетел в Москву, чтобы увидеться с российским лидером и вручить ему написанную от руки записку Зеленского с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения. Затем, по данным издания, бизнесмен вернулся в Стамбул, где связался с депутатом Верховной Рады Рустемом Умеровым, переговорщиком от Киева.

В ЛДПР начали поиски преемника Жириновского

В ЛДПР начали поиски преемника на пост лидера партии Владимира Жириновского в связи с его продолжительной болезнью. В числе возможных кандидатов — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, Андрей Луговой, а также депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По информации издания, в ЛДПР начались обсуждения возможной кандидатуры на пост лидера партии, так как состояние здоровья Владимира Жириновского под вопросом.

Собеседник «Ведомостей» в Государственной думе и два источника, близких к администрации президента России Владимира Путина, сообщили, что в числе кандидатов действующий губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Издание напомнило, что он получил свой пост в 2021 году, набрав 56% голосов. Его варианты возвращения в Москву прорабатываются, говорится в сообщении.

Байден открестился от своих слов о Путине

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене действующей власти в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, к главе американского государства обратились журналисты с вопросом о том, призывал ли он к смене власти в РФ.

«Нет», — заявил Байден в ответ.

Кадыров показал новое видео боев за Мариуполь

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Новое видео боев руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах бойцы обстреливают разрушенный многоэтажный дом, после чего водружают на его крышу флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

«Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.

На вручении премии "Оскар" разгорелся скандал

Уилл Смит ударил комика Криса Рока по лицу во время премии «Оскар» из-за шутки о жене актера Джаде Пинкетт-Смит. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Guardian News.

Пинкетт-Смит впервые рассказала о борьбе с выпадением волос еще в 2018 году. Она отмечала, что заподозрила у себя алопецию, когда волосы начали «пригоршнями» выпадать в душе.

«Я подумала: «Боже мой, я что, лысею?» Это был один из тех моментов в моей жизни, когда я буквально тряслась от страха. Вот почему я подстригла волосы и продолжаю их стричь», - рассказывала она.

Во время «Оскара» Крис Рок, ведущий церемонии, начал шутить о возможной победе Уилла Смита, а затем - о его жене.

Россияне могут остаться без сотовой связи

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT не исключила сбоев в работе операторов связи из-за недостатка оборудования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предложения «О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления».

В документе указано, что с учетом экономической обстановки резервов оборудования хватит на полгода, а неполадки в работе могут начать наблюдаться уже летом. Цена телеком-оборудования выросла на 40% в связи с уходом западных вендеров и снижения курса рубля, следует из данных комиссии. Также указано, что стоимость может увеличиться еще на 80%.

Устроившая стрельбу в детсаду девушка перед этим убила отца

Девушка, выстрелившая из ружья в помещении детсада в Красноярске, перед этим убила своего отца. Об этом ТАСС сообщили два источника в правоохранительных органах.

Следственный комитет пока не прокомментировал данную информацию.