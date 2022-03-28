Пока вы не уснули: предупреждение Кремля Европе и скандал на "Оскаре"

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В случае отказа европейских стран от оплаты за газ в рублях благотворительностью Россия заниматься не станет. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время власти России прорабатывают детали поставок газа в недружественные страны за рубли.
«Процесс поставок весьма и весьма сложный, это не покупка какого-то товара в магазине - вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», - отметил Песков.
Банк России ввел ограничение на выдачу валютных вкладов и счетов граждан. Выдача средств наличными только в рублях будет осуществляться до 9 сентября 2022 года.
«Проценты по валютным вкладам физических лиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 09.03.2022, подлежат выплате физическим лицам в период с 09.03.2022 до 09.09.2022 в наличной форме в рублях», — гласит письмо регулятора, подписанное зампредом Ольгой Поляковой.
Сообщения некоторых средств массовой информации о якобы ухудшении здоровья министра обороны РФ Сергея Шойгу являются откровенной ложью. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.
"Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей, - сказал он. - Это все откровенная ложь. Все живы, здоровы, <…> все правительство работает, вся администрация президента работает, исходя из интересов нашей страны и тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены".
Бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в организации переговоров между Москвой и Киевом, передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Times.
Отмечается, что после встречи с украинским президентом Абрамович прилетел в Москву, чтобы увидеться с российским лидером и вручить ему написанную от руки записку Зеленского с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения. Затем, по данным издания, бизнесмен вернулся в Стамбул, где связался с депутатом Верховной Рады Рустемом Умеровым, переговорщиком от Киева.
В ЛДПР начали поиски преемника на пост лидера партии Владимира Жириновского в связи с его продолжительной болезнью. В числе возможных кандидатов — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, Андрей Луговой, а также депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По информации издания, в ЛДПР начались обсуждения возможной кандидатуры на пост лидера партии, так как состояние здоровья Владимира Жириновского под вопросом.
Собеседник «Ведомостей» в Государственной думе и два источника, близких к администрации президента России Владимира Путина, сообщили, что в числе кандидатов действующий губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Издание напомнило, что он получил свой пост в 2021 году, набрав 56% голосов. Его варианты возвращения в Москву прорабатываются, говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене действующей власти в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, к главе американского государства обратились журналисты с вопросом о том, призывал ли он к смене власти в РФ.
«Нет», — заявил Байден в ответ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Новое видео боев руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.
На кадрах бойцы обстреливают разрушенный многоэтажный дом, после чего водружают на его крышу флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
«Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.
Уилл Смит ударил комика Криса Рока по лицу во время премии «Оскар» из-за шутки о жене актера Джаде Пинкетт-Смит. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Guardian News.
Пинкетт-Смит впервые рассказала о борьбе с выпадением волос еще в 2018 году. Она отмечала, что заподозрила у себя алопецию, когда волосы начали «пригоршнями» выпадать в душе.
«Я подумала: «Боже мой, я что, лысею?» Это был один из тех моментов в моей жизни, когда я буквально тряслась от страха. Вот почему я подстригла волосы и продолжаю их стричь», - рассказывала она.
Во время «Оскара» Крис Рок, ведущий церемонии, начал шутить о возможной победе Уилла Смита, а затем - о его жене.
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT не исключила сбоев в работе операторов связи из-за недостатка оборудования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предложения «О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления».
В документе указано, что с учетом экономической обстановки резервов оборудования хватит на полгода, а неполадки в работе могут начать наблюдаться уже летом. Цена телеком-оборудования выросла на 40% в связи с уходом западных вендеров и снижения курса рубля, следует из данных комиссии. Также указано, что стоимость может увеличиться еще на 80%.
Девушка, выстрелившая из ружья в помещении детсада в Красноярске, перед этим убила своего отца. Об этом ТАСС сообщили два источника в правоохранительных органах.
Следственный комитет пока не прокомментировал данную информацию.
Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница Красноярска выстрелила из ружья в помещении дошкольного учреждения. Один из работников детсада задержал девушку и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.