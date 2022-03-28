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31 минуту назад

В Красноярске девушка убила своего отца перед стрельбой в детсаду

Девушка, выстрелившая из ружья в помещении детсада в Красноярске, перед этим убила своего отца. Об этом ТАСС сообщили два источника в правоохранительных органах.

Устроившая стрельбу в детсаду девушка перед этим убила отца
Фото: ТАССТАСС

Следственный комитет пока не прокомментировал данную информацию.

Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница Красноярска выстрелила из ружья в помещении дошкольного учреждения. Один из работников детсада задержал девушку и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии.

На месте происшествия начала работу следственно-оперативная группа. Злоумышленницу доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Следственный комитет,Росгвардия,
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