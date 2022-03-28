Стало известно о переданной Абрамовичем Путину записке от Зеленского

Бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в организации переговоров между Москвой и Киевом, передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает Times.

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Отмечается, что после встречи с украинским президентом Абрамович прилетел в Москву, чтобы увидеться с российским лидером и вручить ему написанную от руки записку Зеленского с изложением позиции Украины по условиям мирного соглашения. Затем, по данным издания, бизнесмен вернулся в Стамбул, где связался с депутатом Верховной Рады Рустемом Умеровым, переговорщиком от Киева.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Путин лично одобрил участие Абрамовича в организации переговоров. Утверждалось, что бизнесмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Также он общался с главой российской делегации Владимиром Мединским.

24 марта представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский миллиардер принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. Он добавил, что в настоящее время в процессе задействованы переговорные группы.