Кадыров показал новое видео боев за Мариуполь

На кадрах бойцы обстреливают разрушенный многоэтажный дом, после чего водружают на его крышу флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Кадырова .

Ранее руководитель региона рассказал, что в рядах бойцов, участвующих в специальной операции России на Украине, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Он уточнил, что дома остаются только несовершеннолетние и старики.