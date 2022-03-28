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22 минуты назад

Кадыров показал новое видео боев за Мариуполь

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военнослужащие продолжают вести бои в жилом секторе Мариуполя. Новое видео боев руководитель региона опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах бойцы обстреливают разрушенный многоэтажный дом, после чего водружают на его крышу флаг с изображением первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

«Бойцы действуют решительно, жестко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «до полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья» осталось недолго.

"Окраины Мариуполя полностью под нашим контролем"

Ранее руководитель региона рассказал, что в рядах бойцов, участвующих в специальной операции России на Украине, есть практически все мужчины из рода Кадыровых. Он уточнил, что дома остаются только несовершеннолетние и старики.

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