Уилл Смит ударил комика Криса Рока по лицу во время премии «Оскар» из-за шутки о жене актера Джаде Пинкетт-Смит. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Guardian News.
Пинкетт-Смит впервые рассказала о борьбе с выпадением волос еще в 2018 году. Она отмечала, что заподозрила у себя алопецию, когда волосы начали «пригоршнями» выпадать в душе.
«Я подумала: «Боже мой, я что, лысею?» Это был один из тех моментов в моей жизни, когда я буквально тряслась от страха. Вот почему я подстригла волосы и продолжаю их стричь», - рассказывала она.
Во время «Оскара» Крис Рок, ведущий церемонии, начал шутить о возможной победе Уилла Смита, а затем - о его жене.
«Джада, не могу дождаться второй части «Солдата Джейн» (фильм, в котором играла побритая налысо Деми Мур)», - сказал комик.
После этого Смит вышел на сцену и ударил Рока. Вернувшись в зал, он крикнул:
«Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта».
Позже Смит получил «Оскар» в номинации «Лучший актер». В своей речи он принес извинения киноакадемии и коллегам-номинантам.