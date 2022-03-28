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38 минут назад

Уилл Смит ударил комика из-за шутки о жене

Алиса Селезнёва

Уилл Смит ударил комика Криса Рока по лицу во время премии «Оскар» из-за шутки о жене актера Джаде Пинкетт-Смит. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал Guardian News.

Пинкетт-Смит впервые рассказала о борьбе с выпадением волос еще в 2018 году. Она отмечала, что заподозрила у себя алопецию, когда волосы начали «пригоршнями» выпадать в душе.

«Я подумала: «Боже мой, я что, лысею?» Это был один из тех моментов в моей жизни, когда я буквально тряслась от страха. Вот почему я подстригла волосы и продолжаю их стричь», - рассказывала она.

Во время «Оскара» Крис Рок, ведущий церемонии, начал шутить о возможной победе Уилла Смита, а затем - о его жене.

«Джада, не могу дождаться второй части «Солдата Джейн» (фильм, в котором играла побритая налысо Деми Мур)», - сказал комик.

После этого Смит вышел на сцену и ударил Рока. Вернувшись в зал, он крикнул:

«Держи имя моей жены подальше от своего гребаного рта».

Позже Смит получил «Оскар» в номинации «Лучший актер». В своей речи он принес извинения киноакадемии и коллегам-номинантам.

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