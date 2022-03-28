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29 минут назад

Россияне могут остаться без сотовой связи из-за дефицита оборудования

Лера Букина

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT не исключила сбоев в работе операторов связи из-за недостатка оборудования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предложения «О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления».

Россияне могут остаться без сотовой связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе указано, что с учетом экономической обстановки резервов оборудования хватит на полгода, а неполадки в работе могут начать наблюдаться уже летом. Цена телеком-оборудования выросла на 40% в связи с уходом западных вендеров и снижения курса рубля, следует из данных комиссии. Также указано, что стоимость может увеличиться еще на 80%.

В документе подчеркивается, что отрасль может за полгода лишиться до 30% специалистов, если позитивная динамика будет отсутствовать. Также не исключено, что руководство компаний начнет сокращать штат сотрудников.

Оценен объем запасов техники Apple и Samsung

Для того чтобы поддержать отрасль, необходимо, помимо ранее одобренных мер, понизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить сотрудников от налогов на доходы, считает РСПП.

Отмечается, что в Минцифры не увидели причин для сбоев в работе сетей. В ведомстве подчеркнули, что работоспособность бизнеса зависит в большей степени от самих организаций.

Ранее сообщалось, что глобальная ассоциация операторов связи и производителей оборудования (GSMA) исключила из своего состава российскую компанию «МегаФон».

Общество,Коммерсант,Российский союз промышленников и предпринимателей,Мегафон,Apple,
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