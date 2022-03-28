Россияне могут остаться без сотовой связи

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT не исключила сбоев в работе операторов связи из-за недостатка оборудования. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предложения «О мерах по обеспечению развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий в условиях внешнего санкционного давления».

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В документе указано, что с учетом экономической обстановки резервов оборудования хватит на полгода, а неполадки в работе могут начать наблюдаться уже летом. Цена телеком-оборудования выросла на 40% в связи с уходом западных вендеров и снижения курса рубля, следует из данных комиссии. Также указано, что стоимость может увеличиться еще на 80%.

В документе подчеркивается, что отрасль может за полгода лишиться до 30% специалистов, если позитивная динамика будет отсутствовать. Также не исключено, что руководство компаний начнет сокращать штат сотрудников.

Для того чтобы поддержать отрасль, необходимо, помимо ранее одобренных мер, понизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить сотрудников от налогов на доходы, считает РСПП.

Отмечается, что в Минцифры не увидели причин для сбоев в работе сетей. В ведомстве подчеркнули, что работоспособность бизнеса зависит в большей степени от самих организаций.