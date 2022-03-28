В ЛДПР начали поиски преемника Жириновского

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По информации издания, в ЛДПР начались обсуждения возможной кандидатуры на пост лидера партии, так как состояние здоровья Владимира Жириновского под вопросом.

Собеседник «Ведомостей» в Государственной думе и два источника, близких к администрации президента России Владимира Путина, сообщили, что в числе кандидатов действующий губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Издание напомнило, что он получил свой пост в 2021 году, набрав 56% голосов. Его варианты возвращения в Москву прорабатываются, говорится в сообщении.

Как сообщили «Ведомости», второй кандидат на пост главы партии ЛДПР — Андрей Луговой. Также рассматриваются кандидатуры Ярослава Нилова и Алексея Диденко. Собеседник издания отметил, что они «менее предпочтительны».