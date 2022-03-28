В ЛДПР начали поиски преемника Жириновского

В ЛДПР начали поиски преемника на пост лидера партии Владимира Жириновского в связи с его продолжительной болезнью. В числе возможных кандидатов — губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, Андрей Луговой, а также депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По информации издания, в ЛДПР начались обсуждения возможной кандидатуры на пост лидера партии, так как состояние здоровья Владимира Жириновского под вопросом.
Собеседник «Ведомостей» в Государственной думе и два источника, близких к администрации президента России Владимира Путина, сообщили, что в числе кандидатов действующий губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Издание напомнило, что он получил свой пост в 2021 году, набрав 56% голосов. Его варианты возвращения в Москву прорабатываются, говорится в сообщении.
Как сообщили «Ведомости», второй кандидат на пост главы партии ЛДПР — Андрей Луговой. Также рассматриваются кандидатуры Ярослава Нилова и Алексея Диденко. Собеседник издания отметил, что они «менее предпочтительны».
Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин при этом в беседе с изданием подчеркнул, что речь о смене главы партии ЛДПР в настоящий момент не ведется. По его словам, Владимир Жириновский все еще «бесспорный лидер», все депутаты надеются на его скорейшее выздоровление.