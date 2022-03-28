Байден открестился от своих слов о Путине

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене действующей власти в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации издания, к главе американского государства обратились журналисты с вопросом о том, призывал ли он к смене власти в РФ.
«Нет», — заявил Байден в ответ.
Президент США выступил в Варшаве с продолжительной речью. Она была посвящена непрекращающимся боевым действиям на территории Украины. Глава Белого дома высказал ряд обвинений в адрес России и ее правительства в связи с решением президента России Владимира Путина организовать «специальную военную операцию по защите Донбасса». В завершение своей речи он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а потом добавил, что глава российского государства «не может оставаться у власти».
Позднее представитель Белого дома заверил, что глава американского государства не призывал к смене власти в России.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения действий президента США Джо Байдена упал до рекордного низкого уровня за все время его президентского срока. Об этом сообщил телеканал NBC News. Отмечается, что только 40% респондентов ответили, что полностью поддерживают политику Байдена и Белого дома.