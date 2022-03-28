Байден открестился от своих слов о Путине

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене действующей власти в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации издания, к главе американского государства обратились журналисты с вопросом о том, призывал ли он к смене власти в РФ.

«Нет», — заявил Байден в ответ.

Президент США выступил в Варшаве с продолжительной речью. Она была посвящена непрекращающимся боевым действиям на территории Украины. Глава Белого дома высказал ряд обвинений в адрес России и ее правительства в связи с решением президента России Владимира Путина организовать «специальную военную операцию по защите Донбасса». В завершение своей речи он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России», а потом добавил, что глава российского государства «не может оставаться у власти».

Позднее представитель Белого дома заверил, что глава американского государства не призывал к смене власти в России.