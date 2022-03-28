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49 минут назад

Лавров назвал бредятиной сообщения СМИ о якобы ухудшении здоровья Шойгу

ТАССТАСС

Сообщения некоторых средств массовой информации о якобы ухудшении здоровья министра обороны РФ Сергея Шойгу являются откровенной ложью. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

"Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей, - сказал он. - Это все откровенная ложь. Все живы, здоровы, <…> все правительство работает, вся администрация президента работает, исходя из интересов нашей страны и тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены".

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