"Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей, - сказал он. - Это все откровенная ложь. Все живы, здоровы, <…> все правительство работает, вся администрация президента работает, исходя из интересов нашей страны и тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены".