Пока вы не уснули: заявление Путина о санкциях и требование президента Молдавии к России

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России создают как проблемы, так и возможности. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин сделал, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.
"Введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности", - подчеркнул Путин.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия должна вывести своих военных из Приднестровья, передает РИА «Новости».
По ее словам, РФ имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день.
«Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — сказала глава государства.
Европа должна увеличить инвестиции в оборону, чтобы быть готовой к войне высокой интенсивности. Об этом в ходе изложения своей предвыборной программы на митинге в Париже в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.
«Мы должны увеличить инвестиции в оборонную сферу, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», — сказал Макрон.
Словакия дала согласие на отправку Украине своих советских систем противовоздушной обороны (ПВО), включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.
Взамен этого Братислава хочет получить другие ЗРК. Речь, предположительно, идет об американских Patriot, которые Словакии должны поставить Германия и Нидерланды.
В четверг 17 марта по месту проживания в Минске нашли повешенным сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко. Обстоятельства его смерти устанавливаются. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Белоруссии.
«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Арестович призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог, пишет РИА Новости.
А не хотим ли мы на юге устроить тотальную «рельсовую войну»: снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? Это то, что нужно нашим войскам и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение, — сообщил Арестович в видеообращении к украинцам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН по Украине.
«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — сказал он.
Европейский союз выражает сожаление и озабоченность из-за того, что Россия не прислушалась к призывам европейцев и что российские граждане больше не будут пользоваться защитой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Из-за действий России ее граждане больше не будут пользоваться защитой, предоставляемой Европейской конвенцией по правам человека, и не смогут подавать иски о нарушении своих прав человека в ЕСПЧ. Это вызывает серьезную озабоченность и является еще одним ограничением прав россиян», — прокомментировал решение глава евродипломатии.
Группа ГАЗ планирует ввести на своих заводах четырехдневную рабочую неделю с 19 мая по 18 ноября 2022 года. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, сокращение рабочей недели связано с возможным падением объемов производства. На предприятиях уже выпущены соответсвующие приказы, а рабочие получили уведомление за два месяца. Окончательное же решение о режиме работы будет принято чуть позже.
Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от ЛДПР предложили ввести государственную монополию на производство и оборот сахара на территории России. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст соответствующего законопроекта. Согласно документу, государству также будет принадлежать монопольное право устанавливать порядок импорта и экспорта этого продукта.
Парламентарии считают, что госмонополия на сахар необходима по двум причинам: поскольку против российских граждан и юридических лиц вводятся недружественные односторонние ограничительные меры, а также потому, что недобросовестные участники рынка создают ажиотажный спекулятивный спрос на сахарную продукцию