Пока вы не уснули: заявление Путина о санкциях и требование президента Молдавии к России

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Путин сделал заявление об антироссийских санкциях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России создают как проблемы, так и возможности. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

"Введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности", - подчеркнул Путин.

Президент Молдавии потребовала от России вывести войска из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия должна вывести своих военных из Приднестровья, передает РИА «Новости».

По ее словам, РФ имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день.

«Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — сказала глава государства.

Макрон призвал Европу быть готовой к войне

Европа должна увеличить инвестиции в оборону, чтобы быть готовой к войне высокой интенсивности. Об этом в ходе изложения своей предвыборной программы на митинге в Париже в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

«Мы должны увеличить инвестиции в оборонную сферу, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», — сказал Макрон.

Европейская страна согласилась передать Украине С-300

Словакия дала согласие на отправку Украине своих советских систем противовоздушной обороны (ПВО), включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Взамен этого Братислава хочет получить другие ЗРК. Речь, предположительно, идет об американских Patriot, которые Словакии должны поставить Германия и Нидерланды.

Сбежавший в Белоруссию польский солдат найден мертвым

кадр видео

В четверг 17 марта по месту проживания в Минске нашли повешенным сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко. Обстоятельства его смерти устанавливаются. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Белоруссии.

«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении.

Советник Зеленского пригрозил России начать «рельсовую войну»

president.gov.ua

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Арестович призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог, пишет РИА Новости.

А не хотим ли мы на юге устроить тотальную «рельсовую войну»: снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? Это то, что нужно нашим войскам и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение, — сообщил Арестович в видеообращении к украинцам.

РФ отказалась принимать во внимание решение Международного суда ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН по Украине.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — сказал он.

Боррель прокомментировал выход РФ из Совета Европы

EPA

Европейский союз выражает сожаление и озабоченность из-за того, что Россия не прислушалась к призывам европейцев и что российские граждане больше не будут пользоваться защитой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Из-за действий России ее граждане больше не будут пользоваться защитой, предоставляемой Европейской конвенцией по правам человека, и не смогут подавать иски о нарушении своих прав человека в ЕСПЧ. Это вызывает серьезную озабоченность и является еще одним ограничением прав россиян», — прокомментировал решение глава евродипломатии.

Группа ГАЗ планирует на полгода ввести четырехдневку

Группа ГАЗ планирует ввести на своих заводах четырехдневную рабочую неделю с 19 мая по 18 ноября 2022 года. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, сокращение рабочей недели связано с возможным падением объемов производства. На предприятиях уже выпущены соответсвующие приказы, а рабочие получили уведомление за два месяца. Окончательное же решение о режиме работы будет принято чуть позже.

В Госдуму внесли законопроект о госмонополии на оборот сахара

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от ЛДПР предложили ввести государственную монополию на производство и оборот сахара на территории России. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст соответствующего законопроекта. Согласно документу, государству также будет принадлежать монопольное право устанавливать порядок импорта и экспорта этого продукта.