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37 минут назад

Президент Молдавии потребовала от России вывести войска из Приднестровья

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия должна вывести своих военных из Приднестровья, передает РИА «Новости».

Санду потребовала от России вывести войска из Приднестровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, РФ имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день.

«Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах Левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — сказала глава государства.

Ранее Санду заявила, что Россия направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помешать Кишиневу стать независимым от СССР.

Позднее лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский ответил ей, что российские военные остановили в 1992 году развязанный Кишиневом вооруженный конфликт в Приднестровье и тем самым спасли Молдавию от кровопролития.

Россия призвала Молдавию отказаться от спорных заявлений по Приднестровью

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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