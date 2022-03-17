Сбежавший в Белоруссию польский солдат найден мертвым

В четверг 17 марта по месту проживания в Минске нашли повешенным сбежавшего в республику польского солдата Эмиля Чечко . Обстоятельства его смерти устанавливаются. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета Белоруссии .

«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для установления точной причины смерти Чечко специалистам ГКСЭ поручили провести судебно-медицинскую экспертизу. В СК рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти.

Польского военного задержали в пограничной полосе Белоруссии 16 декабря 2021 года. Чечко попросил политического убежища в стране «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами». Позже солдат на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. На родине Чечко обвинили в дезертирстве и объявили в розыск.