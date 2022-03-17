Макрон призвал Европу быть готовой к войне

Европа должна увеличить инвестиции в оборону, чтобы быть готовой к войне высокой интенсивности. Об этом в ходе изложения своей предвыборной программы на митинге в Париже в четверг заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы должны увеличить инвестиции в оборонную сферу, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», — сказал Макрон.

По его словам, ВС Франции являются «единственной полноценной армией на европейском континенте». Макрон отметил, что ежегодное финансирование вооруженных сил страны вырастет до 50 миллиардов евро к 2025 году, сейчас оно составляет почти 41 миллиард евро в год.