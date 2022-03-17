«Из-за действий России ее граждане больше не будут пользоваться защитой, предоставляемой Европейской конвенцией по правам человека, и не смогут подавать иски о нарушении своих прав человека в ЕСПЧ. Это вызывает серьезную озабоченность и является еще одним ограничением прав россиян», — прокомментировал решение глава евродипломатии.