Советник Зеленского пригрозил России начать «рельсовую войну»

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Арестович призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог, пишет РИА Новости.
А не хотим ли мы на юге устроить тотальную «рельсовую войну»: снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? Это то, что нужно нашим войскам и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение, — сообщил Арестович в видеообращении к украинцам.
Отметим, что помощник Зеленского также обратился к белорусам, с призывом совершать диверсии на железных дорогах Белоруссии. По мнению Арестовича, по белорусским железным дорогам происходит дислоцирование Вооруженных сил России.
Ранее в Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве утверждают, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев.
Кроме того, Народная милиция ДНР обвинила украинских военных в диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе. По данным НА, на территории предприятия начался пожар, тушению которого пытались воспрепятствовать украинские националисты.