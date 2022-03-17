В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
13 минут назад

Советник Зеленского пригрозил России начать «рельсовую войну»

News.ruNews.ru

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Арестович призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог, пишет РИА Новости.

Советник Зеленского пригрозил России начать «рельсовую войну»
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

А не хотим ли мы на юге устроить тотальную «рельсовую войну»: снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? Это то, что нужно нашим войскам и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение, — сообщил Арестович в видеообращении к украинцам.

Отметим, что помощник Зеленского также обратился к белорусам, с призывом совершать диверсии на железных дорогах Белоруссии. По мнению Арестовича, по белорусским железным дорогам происходит дислоцирование Вооруженных сил России.

США отказались начинать третью мировую войну из-за Украины

Ранее в Минобороны РФ обвинили Службу безопасности Украины в подготовке провокаций с применением ядовитых веществ против мирного населения. В ведомстве утверждают, что поддержку украинским силовикам оказывают страны Запада, чтобы позднее обвинить Россию в применении химического оружия против украинцев.

Кроме того, Народная милиция ДНР обвинила украинских военных в диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе. По данным НА, на территории предприятия начался пожар, тушению которого пытались воспрепятствовать украинские националисты.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Минобороны России,СБУ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители