Советник Зеленского пригрозил России начать «рельсовую войну»

А не хотим ли мы на юге устроить тотальную «рельсовую войну»: снятие рельс, раскурочивание, заглушки, портить провода, всю систему жизнеобеспечения железных дорог? Это то, что нужно нашим войскам и особенно обороняющимся в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение, — сообщил Арестович в видеообращении к украинцам.