Словакия дала согласие на отправку Украине своих советских систем противовоздушной обороны (ПВО), включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Взамен этого Братислава хочет получить другие ЗРК. Речь, предположительно, идет об американских Patriot, которые Словакии должны поставить Германия и Нидерланды, пишет «Газета.ru».

При этом, по словам пресс-секретаря Министерства обороны Словакии Мартины Коваль-Какашчиковой, свои самолеты республика не будет передавать Украине. Также системы ПВО российского или советского производства намерены передать Киеву США.

Ранее стало известно, что США выделят украинской стороне $800 млн в качестве военной помощи. Таким образом, общая сумма денежной помощи превысит $1 млрд. В частности, Украине доставят: 800 ПЗРК «Стингер», 2 тысячи ПТРК «Джавелин», 1 тысячу ручных противотанковых гранатометов, 6 тысяч одноразовых реактивных противотанковых гранатометов AT-4, 100 беспилотников, около 7 тысяч единиц различных видов стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.