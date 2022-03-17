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33 минуты назад

Словакия согласилась передать Украине советские комплексы ПВО

Елена Прошина

Словакия дала согласие на отправку Украине своих советских систем противовоздушной обороны (ПВО), включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Взамен этого Братислава хочет получить другие ЗРК. Речь, предположительно, идет об американских Patriot, которые Словакии должны поставить Германия и Нидерланды, пишет «Газета.ru».

При этом, по словам пресс-секретаря Министерства обороны Словакии Мартины Коваль-Какашчиковой, свои самолеты республика не будет передавать Украине. Также системы ПВО российского или советского производства намерены передать Киеву США.

США поставят Украине 800 систем ПВО

Ранее стало известно, что США выделят украинской стороне $800 млн в качестве военной помощи. Таким образом, общая сумма денежной помощи превысит $1 млрд. В частности, Украине доставят: 800 ПЗРК «Стингер», 2 тысячи ПТРК «Джавелин», 1 тысячу ручных противотанковых гранатометов, 6 тысяч одноразовых реактивных противотанковых гранатометов AT-4, 100 беспилотников, около 7 тысяч единиц различных видов стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

В свою очередь, российская сторона передаст народной милиции ДНР и ЛНР боеприпасы и стрелковое оружие из украинских военных складов в Херсонской области. В их число входит трофейная, в том числе иностранного производства, военная техника. Бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw.

Армия,Видео,
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