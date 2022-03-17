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12 минут назад

Песков: Россия не примет во внимание решение Международного суда ООН по Украине

Газета.RuГазета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не может принять во внимание решение Международного суда ООН по Украине.

РФ отказалась принимать во внимание решение Международного суда ООН
Фото: ТАССТАСС

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда есть такое понятие, как согласие сторон. Здесь никакого согласия быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», — сказал он.

Ранее Международный суд ООН потребовал немедленно остановить военную операцию на Украине. Председатель суда Джоан Донохью, которая зачитывала решение, сообщила, что суд призвал Россию остановить проведение военной операции, «целями и задачей которой заявлено предупреждение и наказание предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины».

Также она призвала стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут способствовать усугублению конфликта, напомнив, что решения суда по обеспечительным мерам являются обязательными для исполнения.

Россию официально исключили из Совета Европы

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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