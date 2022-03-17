Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции против России создают как проблемы, так и возможности. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Путин сделал, выступая на совещании по социально-экономическому развитию Крыма.

"Введенные против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности", - подчеркнул Путин.

По его словам, крупным российским компаниями и банкам больше нет смысла опасаться западных санкций, они могут начать работу в Крыму.

24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.