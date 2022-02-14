Пока вы не уснули: Слабость американцев и отказ Украины от НАТО

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На Украине заговорили об отказе от вступления в НАТО

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Киеве могут подумать об отказе от идеи вступления в НАТО ради предотвращения войны.

«Мы могли бы [отказаться от НАТО - прим.ред.], особенно с учетом такой угрозы. <…>», - сказал дипломат.

Разведчик назвал главную слабость американцев

Бывший кубинский контрразведчик Перси Альварадо заявил о том, что американские граждане не способны отличить правду от лжи, а потому ими можно манипулировать с помощью СМИ.

"Я считаю американцев великим народом, у которого есть "ахиллесова пята" – они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи", – сказал Альварадо.

В ФРГ призвали конфисковать имущество олигархов из РФ

В случае «вторжения» России на Украину стоит конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии. Такое мнение высказал зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер Ламбсдорф.

Парламентарий отметил, что некоторые россияне «имеют огромные владения в Берлине», и допустил конфискацию имущества в случае, если у немецких властей не будет «уверенности в источнике средств», использованных для его покупки.

СМИ сообщили о «серьезном воспалении» мозга у Жириновского

Врачи диагностировали у госпитализированного 2 февраля лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Политик, по сведениям канала, находится в стабильно тяжелом состоянии и под постоянным наблюдением врачей.

МИД обратился к россиянам из-за ситуации на Украине

В Министерстве иностранных дел России рекомендовали гражданам следить за сообщениями, связанными с ситуацией вокруг Украины.

В ведомстве также не исключили наличие провокаций, заявил директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач.

Цены на газ в Европе взлетели

Стоимость газа в Европе на открытии торгов в понедельник впервые с конца января преодолела отметку в $1000 за 1 тысячу куб. м на фоне роста напряженности вокруг Украины. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Иностранец облил кипятком актера Николаева

Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике. Мужчина заявил, что он получил ожог 40% поверхности тела.

Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. По словам Николаева, в камере у него произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Бековым.

«Такое случается раз в 1300 лет». Ученые обнаружили необъяснимую суперволну

Волна-убийца близ берегов Канады установила мировой рекорд. Она не была самой большой в истории, но в несколько раз превосходила высоту всех окружающих волн.

Долгое время подобный феномен считался выдумкой, но с тех пор, как волны-убийцы удалось зафиксировать приборами, ученые вынуждены искать им объяснение.

Греки поспорили с украинскими военными и были убиты

Два этнических грека были убиты украинскими военными в селе близ линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в МИД Греции.