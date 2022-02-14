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16 минут назад

Стало известно о «серьезном воспалении» головного мозга у Жириновского

Lenta.ruиещё 1

Врачи диагностировали у госпитализированного 2 февраля лидера Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Политик, по сведениям канала, находится в стабильно тяжелом состоянии и под постоянным наблюдением врачей.

Жириновский все еще остается на кислородной терапии. Подача кислорода происходит с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ.

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В то же время в Минздраве оценивают состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР как стабильное. По данным ведомства, врачи продолжают оказывать политику всю необходимую медицинскую помощь.

Владимир Жириновский был госпитализирован в среду, 2 февраля. По информации Минздрава, произошло это из-за осложнений, вызванных омикрон-штаммом.

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