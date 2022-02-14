В ФРГ призвали конфисковать имущество российских олигархов

В случае «вторжения» России на Украину стоит конфисковать недвижимость российских олигархов в Германии. Такое мнение высказал зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер Ламбсдорф, пишет Deutche Welle.

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Парламентарий отметил, что некоторые россияне «имеют огромные владения в Берлине», и допустил конфискацию имущества в случае, если у немецких властей не будет «уверенности в источнике средств», использованных для его покупки.

«Нам следует более политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций», - заметил депутат бундестага.

Ламбсдорф также предупредил, что нападение России на Украину будет означать «конец отношений с Европой», в том числе резкое ограничение экономического взаимодействия и крайне сложное рефинансирование российских банков.

«Экономическая цена вторжения будет такой высокой, как никогда раньше», - заверил Ламбсдорф.

С ноября 2021 года Западные страны предупреждают о риске «нападения» России на Украину. Более 20 стран призвал своих граждан покинуть Украину и не посещать страну в ближайшее время. Власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае эскалации украинского кризиса.