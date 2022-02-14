Разведчик назвал главную слабость американцев

Бывший кубинский контрразведчик Перси Альварадо заявил о том, что американские граждане не способны отличить правду от лжи, а потому ими можно манипулировать с помощью СМИ. Таким мнением он поделился во время разговора с изданием "Украина.ру".
"Я считаю американцев великим народом, у которого есть "ахиллесова пята" – они позволяют манипулировать собой основным СМИ и правительствам, прибегающим ко лжи", – сказал Альварадо.
Действия американских СМИ в отношении ситуации вокруг Украины он назвал "медийным шоу", при помощи которого пытаются изменить текущую геополитическую обстановку.
"Сатанизация" России, создаваемая с помощью монополистических СМИ, используется для укрепления позиций США среди своих традиционных союзников", – подчеркнул он.
По его экс-контрразведчика, в США готовы пойти на все, чтобы вернуть себе "пошатнувшиеся" позиции сверхдержавы.