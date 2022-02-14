Греки поспорили с украинскими военными и были убиты

Два этнических грека были убиты украинскими военными в селе близ линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Греции.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Александр Казаков / Коммерсантъ

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, инцидент произошел в селе Гранитная. Трое украинских военнослужащих устроили спор «по незначительному поводу» с группой греков. В результате два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в министерстве.

Там также добавили, что в связи со случившимся министр иностранных дел Греции Никос Дендиас запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.