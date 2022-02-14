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35 минут назад

Два грека поспорили с украинскими военными и были убиты

Lenta.ru

Два этнических грека были убиты украинскими военными в селе близ линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Греции.

Греки поспорили с украинскими военными и были убиты
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, инцидент произошел в селе Гранитная. Трое украинских военнослужащих устроили спор «по незначительному поводу» с группой греков. В результате два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в министерстве.

Там также добавили, что в связи со случившимся министр иностранных дел Греции Никос Дендиас запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

СБУ обратилась к украинцам

По данным пресс-службы регионального управления полиции, украинские военные открыли стрельбу в ходе конфликта с этническими греками в кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье, 13 февраля. Отмечается, что одним из погибших оказался нацгвардеец, вторым — гражданское лицо. Нападавшие были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и хулиганстве.

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