«Такое случается раз в 1300 лет»

Волна-убийца близ берегов Канады установила мировой рекорд. Она не была самой большой в истории, но в несколько раз превосходила высоту всех окружающих волн. Долгое время подобный феномен считался выдумкой, но с тех пор, как волны-убийцы удалось зафиксировать приборами, ученые вынуждены искать им объяснение.

В 2020 году ученые обнаружили у острова Ванкувер, близ тихоокеанского побережья Канады, рекордную волну-убийцу. Статья об этом была опубликована в журнале Scientific Reports.

Видео дня

Издавна моряки рассказывали истории о гигантских волнах-бродягах, появляющихся из ниоткуда при сравнительно небольшом волнении. Подобных свидетельств было мало, и ученые долгое время отказывались верить в существование таких волн, поскольку они не укладываются в научное представление о море. Согласно классическим моделям, волнение на определенном участке воды всегда равномерно, а цунами образуются исключительно из-за землетрясений или других событий вроде взрывов. К тому же цунами почти не заметны на глубокой воде.

Однако в 1990-х годах ученым пришлось изменить мнение, поскольку феномен зафиксировали с помощью приборов на нефтяной платформе. Отличительной особенностью таких одиночных волн-убийц является то, что они существенно превосходят высоту волнения окружающего моря.

Волна, обнаруженная у острова Ванкувер в 2020 году, была высотой 17,6 метра и превосходила среднюю высоту окружающих волн в три раза. Несмотря на то, что волны-убийцы могут достигать почти 30 метров, трехкратная разница в высоте с окружающим волнением позволила зафиксировать мировой рекорд. Для сравнения: волна Дропнера, наблюдавшаяся в 1995 году, при высоте 25 метров превосходила окружающие гребни в два раза.

«Лишь несколько бродячих волн в истории было зафиксировано непосредственно, и эта – первая с настолько большой амплитудой, – говорит Йоханнес Геммрих из канадского Викторианского университета. – Такое случается примерно раз в 1300 лет».

Ученые потратили два года на то, чтобы подтвердить фиксацию явления.

Волну, получившую название Юклулет (по имени близлежащего полуострова), обнаружил измерительный буй проекта MarineLabs. Данные буя позволили реконструировать облик волны. «Она выглядит как бугор размером с четырехэтажный дом, торчащий из воды, перед которым видны впадины», – пояснил CNN Скотт Битти, глава MarineLabs.

Несмотря на то, что высота волны известна, у исследователей осталось много вопросов. «Большинство подобных наблюдений совершаются с помощью единственного буя в одной точке, и потому когда волна проходит, мы знаем ее высоту, но не знаем длину», — говорят авторы работы.

Кроме того, у ученых нет однозначного объяснения подобного феномена. Существует несколько гипотез. Например, особая форма берега или морского дна может направлять навстречу друг другу совпадающие по фазе волны, и в этом случае их высота складывается. Кроме того, волны одного течения могут перейти во встречное течение, что сократит их длину и увеличит высоту. Наконец, существует математическое объяснение, вытекающее из нелинейного уравнения Шредингера. Согласно ему, если говорить простым языком, в некоторых ситуациях волна начинает впитывать энергию волн спереди и сзади от нее. Эту модель удалось подтвердить в ходе испытаний в волновом бассейне.

Однако ни одна гипотеза не в состоянии объяснить все зафиксированные случаи, и потому исследователи предполагают, что за формированием волн-убийц могут стоять несколько разных физических явлений. Однозначно можно лишь сказать, что подобный феномен несет угрозу морякам и судоходству, поскольку волну-убийцу, в отличие от шторма, нельзя предсказать, а ее внезапное появление оставляет экипажу мало времени для подготовки и маневра.

Кроме того, опасность может грозить и живущим у моря людям, если волна образуется поблизости от побережья. Ученые надеются, что в будущем они смогут разгадать причину появления подобных явлений природы и станут их хоть как-то предугадывать.