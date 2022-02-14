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51 минуту назад

МИД обратился к россиянам из-за ситуации на Украине

Елена Прошина

В Министерстве иностранных дел России рекомендовали гражданам следить за сообщениями, связанными с ситуацией вокруг Украины. В ведомстве также не исключили наличие провокаций, заявил директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ Юрий Горлач, сообщает РИА Новости.

МИД обратился к россиянам из-за ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных авторов, как сейчас можно называть, на Украине ", - сказал Горлач журналистам.

Ответил он также и на вопрос о том, не планирует ли Россия эвакуировать россиян с территории Украины.

"Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?" - риторически спросил Горлач.

Он отметил, что вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряженности со стороны Запада. По словам дипломата, сложившаяся ситуация с Украиной - тема чувствительная.

Ранее в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства, было сказано, что Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов росзагранучреждений на Украине.

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