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54 минуты назад

Актера Николаева облили кипятком в спецприемнике

Елена Прошина

Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина заявил, что он получил ожог 40% поверхности тела.

Иностранец облил кипятком актера Николаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. По словам Николаева, в камере у него произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Бековым.

После ужина Беков облил 56-летнего актера кипятком. Мужчина написал на сокамерника заявление. С его слов, оппонент вылил на него поллитра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку.

Напомним, что Николаев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Известен по ролям в фильмах и сериалах «День рождения Буржуя», «Родина ждет», «Двойная жизнь», «Обучаю игре на гитаре» и другим.

В 2016 году Николаева осудили за наезд на полицейского. Тогда суд приговорил его к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

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