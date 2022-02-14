Иностранец облил кипятком актера Николаева

Актера Валерия Николаева облили кипятком в спецприемнике. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчина заявил, что он получил ожог 40% поверхности тела.

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Артист находится под административным арестом из-за управления автомобилем без прав в состоянии алкогольного опьянения. По словам Николаева, в камере у него произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана Шахриером Бековым.

После ужина Беков облил 56-летнего актера кипятком. Мужчина написал на сокамерника заявление. С его слов, оппонент вылил на него поллитра кипятка, и теперь у него 40% ожогов тела. Полиция проводит проверку.

Напомним, что Николаев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Известен по ролям в фильмах и сериалах «День рождения Буржуя», «Родина ждет», «Двойная жизнь», «Обучаю игре на гитаре» и другим.