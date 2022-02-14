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28 минут назад

На Украине допустили отказ от вступления в НАТО

Мария Иванова

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в Киеве могут подумать об отказе от идеи вступления в НАТО ради предотвращения войны. Об этом сообщает BBC Radio 5 Live.

«Мы могли бы [отказаться от НАТО - прим.ред.], особенно с учетом такой угрозы. <…> Мы стараемся быть гибкими и найти лучший способ для выхода из ситуации. Это [отказ от заявки в НАТО] что-то, на что мы могли бы пойти», - сказал дипломат.

В то же время он отметил, что многие страны, расположенные неподалеку от РФ, - уже члены НАТО, но «это не меняет ситуацию с безопасностью России».

«Присоединение одной Украины не изменило бы многого», - подчеркнул Пристайко.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называют ложными.

Власти США, ЕС и лидеры G7 грозили России «огромными последствиями» в случае эскалации украинского кризиса.

В Раде заявили об объявлении войны Украине

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

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